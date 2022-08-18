Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Про це йдеться в заяві Fitch.

Зазначається, що майже 6 млрд доларів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%".

При цьому аналітики Fitch відзначають невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом збройної агресії Росії.

"Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, збільшуючи й без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними. Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інвестори в зовнішній борг України погодилися відтермінувати платежі до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.