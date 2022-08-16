єРобота: Кабмін виділив ще 103 млн грн на гранти для бізнесу

На отримання грантів зареєстрували вже вісім тисяч заявок.

Кабмін виділив ще 103 млн грн на грантову підтримку бізнесу в рамках програми єРобота.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Українці вже подали вісім тисяч заявок на отримання коштів.

"74 млн грн будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн підуть на запуск 9 нових проєктів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства", - уточнив прем'єр.

Він зазначив, що "держава допомагає громадянам реалізувати свої плани та амбіції, створивши власну справу".

Нагадаємо, у липні Мінфін повідомляв про 4609 заявок на отримання грантів.

Старт проєкту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота" Денис Шмигаль анонсував у червні.