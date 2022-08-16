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​4,3 млрд грн активів задекларували українці в рамках "податкової амністії"

Сума задекларованого до сплати збору склала понад 257 млн грн.

​4,3 млрд грн активів задекларували українці в рамках "податкової амністії"
Фото: volynonline.com

Українці задекларували активів на суму 4,3 мільярда гривень у рамках "податкової амністії" від початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

За інформацією ДПС, сума задекларованого до сплати збору становить 257,1 мільйона гривень.

Податківці закликали громадян України не зволікати з декларуванням і використати можливість легалізувати активи, за які станом на 1 січня 2022 року ще не сплачені податки.

Нагадаємо, раніше підприємствам, які під час дії воєнного стану вчасно не подали проміжну чи річну звітність, дозволили зробити це протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. 

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