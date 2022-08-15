ДБР розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємств під прикриттям націоналізації російської власності

40 російських вагонів вартістю понад 25 млн гривень передано в управління до АРМА.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабне розкрадання майна вітчизняних підприємців, до якого можуть бути причетні посадові особи однієї з місцевих військових адміністрацій Сумської області.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

"У ніч перед широкомасштабним вторгненням РФ на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств", – йдеться у повідомленні бюро.

За оперативною інформацією, посадовці вирішили скористатись воєнним станом та збагатитися.

"Вони вилучили не лише російське майно – вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан-бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили", – повідомили в ДБР

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Збитки українських підприємців будуть визначені після експертизи.

За клопотанням працівників Бюро, суд передав понад 40 російських вагонів, вартістю понад 25 млн гривень, в управління до АРМА.

Раніше ДБР затримало посадовця КМДА, який систематично брав "данину" з київських автоперевізників. Розмір хабарів сягав кількасот тисяч доларів.