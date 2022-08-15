З початку повномасштабної війни в Києві затримали 313 диверсантів, - Нацполіція

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві затримали 313 потенційних учасників 23-х диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів начальник ГУ Нацполіції Києва Іван Вигівський.

"За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ. Звісно, не всі факти знайшли своє підтвердження, але цих 313 осіб, які пройшли за обліками, передано СБУ. Спецслужба далі вже займалася їх документуванням", - розповів керівник столичної поліції.

Він повідомив, що наразі в Києві працюють 10 оперативних груп із виявлення ДРГ.

На запитання про те, чи багато може бути ворожих агентів нині в столиці, Вигівський сказав: "Потенційно може бути багато. Але для вчинення злочинів потрібна підготовка, певні можливості – це все не так просто. Можливо, хтось якісь ідеї і виношує, але реалізувати їх складно".

У цьому контексті Вигівський наголосив, що кимінальний елемент "максимально перебуває під контролем і органів поліції, і інших правоохоронних органів".

"А щодо того, що в Києві і взагалі в нашій державі є люди, які, скажімо так, мають "інші погляди", це справді має місце", - додав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше наголосив, що в столиці залишаються і коригувальники вогню, тож кияни мають пильнувати і повідомляти про підозрілих осіб правоохоронцям.