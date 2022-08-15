Головне за ніч. Понеділок, 15 серпня

Бої на Донбасі, обстріл Харкова, знищений штаб ПВК "Вагнера", наслідки вибуху в Єревані.

Ніч минула відносно спокійно, однак на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, як і попередньої ночі, тривали обстріли.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили кілька атак і знешкодили розвідгрупу окупантів на Донбасі. На Півдні ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих районів.

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли з артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Російські війська вночі знову обстріляли Харків.

Згідно з повідомленням міського голови Ігоря Терехова, о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Сталося потрапляння на територію одного із підприємств міста.

Збройні сили України вдарили по штабу ПВК "Вагнера" в окупованому росіянами місті Попасна на Луганщині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі зазначив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників російських пропагандистських ЗМІ. До слова, чудова практика, колегам навідника варто наслідувати його приклад.

"На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПрВК «Вагнер». Кількість загиблих уточнюється", - написав Гайдай.

Сумна звістка: на війні проти російських загарбників загинув Антон Листопад, якого у 2019 році визнали кращим льотчиком Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомив Фізико-технічний ліцей Івано-Франківська, що його закінчив Антон.

Він був учасником бойових дій на сході України, а з перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад став на захист Свободи і Незалежності України. За проявлені мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня.

ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Під ворожим вогнем протягом доби перебували Херсонська, Харківська, Миколаївська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Кількість загиблих під час вибуху в торговому центрі в Єревані збільшилась до п'яти. Ще 56 людей постраждали, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пресслужба Міністерства з надзвичайних справ Вірменії зазначає, що рятувальники витягли з-під завалів 10 постраждалих, чотири тіла та 21 автомобіль. Продовжуються пожежно-пошукові роботи. Їм допомагають близько 150 волонтерів.

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