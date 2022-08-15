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Росіяни вночі обстрілювали Харків і влучили по території підприємства

Інформації про загиблих чи поранених немає.

Росіяни вночі обстрілювали Харків і влучили по території підприємства
Харків, обстріли (ілюстративне фото)
Фото: Ігор Терехов у Телеграм

Російські війська вночі обстріляли Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі

Так, за його словами, вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Потрапляння на територію одного із підприємств міста.

Інформації про загиблих чи поранених немає.

"Будьте обережні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликав містян Терехов.

Нагадаємо, вночі 13 серпня росіяни обстріляли Немишлянський і Слобідський райони Харкова. В результат постраждав коледж і житлові будинки.

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