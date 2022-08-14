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Житомир залишився без води через аварію

Тривають роботи із відновлення підстанції.

Житомир залишився без води через аварію
Фото: Макс Требухов

У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання.

Про це повідомило комунальне підприємство "Житомирводоканал" у фейсбуці.

"У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи із відновлення підстанції.

Пізніше компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде. 

Нагадаємо, через бойові дії вже більше двох тижнів повністю відсутнє водопостачання в Слов’янську та Дружківці, частково - у Краматорську, Костянтинівці та Торецьку на Донеччині.

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