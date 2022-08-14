Житомир залишився без води через аварію

У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання.
Про це повідомило комунальне підприємство "Житомирводоканал" у фейсбуці.
"У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають роботи із відновлення підстанції.
Пізніше компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде.
Нагадаємо, через бойові дії вже більше двох тижнів повністю відсутнє водопостачання в Слов’янську та Дружківці, частково - у Краматорську, Костянтинівці та Торецьку на Донеччині.