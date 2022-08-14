Більшість військового командування окупантів залишили Херсон, - заступник голови облради

Російські окупанти на Херсонщині розуміють, що всі намічені плани не збудуться, тому більшість військового командування росіян вже виїхали з Херсона.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

Він прокоментував оперативну ситуацію в області, зокрема те, що українська артилерія знищила всі мостові переправи через Дніпро і зараз росіяни перекидають все командування на правий берег.

"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване саме біля Херсона".

Він так само підтвердив, що всі транспортні артерії знаходяться зараз під повним вогневим контролем Збройних сил України.

"Мабуть, це і стало основною причиною того, що російське військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, саме про це є відомості", - зазначив Соболевський.

Також він додав, що Антонівський міст, попри спроби російських окупантів його відремонтувати, знаходиться в такому стані, що його неможливо використовувати навіть як пішу переправу без великого ризику.

"Навіть як пішу переправу - це буде великий ризик для людей, якби вони відкрили цей міст взагалі. Він закритий для людей, вони не підпускають цивільних до цього мосту сьогодні. Там вже велика кількість пошкоджень і після кожного чергового удару ВСУ по ньому це все накопичується. Вони намагалися там дійсно робити якийсь ремонт, але весь ремонт - це зняти пошкоджене покриття, покласти туди бетонну плиту і закрити дорожнім покриттям... Окупанти вже розуміють, що ЗСУ в будь-який час можуть ці ремонтні роботи зупинити. Я впевнений, що цей міст у військовому плані орки вже використовувати не зможуть", - підкреслив перший заступник голови облради.

Він вважає, що зараз у російських окупантів низький моральний дух, оскільки всі їхні плани щодо Херсонської області виявилися нездійсненними.

"Насправді у них дуже поганий моральний стан. Вони розуміють, що всі їхні сценарії, які вони запланували для Херсонської області, вони не реалізуються. Не вийшло нічого зараз, нічого не вийде і в майбутньому. Підтримки населення немає... А на тлі постійних успіхів ЗСУ ще й військове керівництво залишило Херсон, тобто моральний стан окупантів взагалі ніякий", - додав Соболевський.

Нагадаємо, заступник голови облради також повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль усі логістичні шляхи ворога на Херсонщині.