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Розпочато кримінальне провадження у зв'язку з обстрілами окупантами населених пунктів Харківщини, - Офіс Генпрокурора

Повідомляється про поранених.

Розпочато кримінальне провадження у зв'язку з обстрілами окупантами населених пунктів Харківщини, - Офіс Генпрокурора
Обстріли Харківщини (ілюстративне фото)

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, 14 серпня близько 1:10 ночі російські військові здійснили ракетний обстріл с. Слобожанське Чугуївського району. Ракета влучила у двір житлового масиву. Отримали поранення двоє цивільних Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 автівок", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Крім того, близько 9:00 ранку російська армія з артилерії обстріляла с. Циркуни. Поранено чоловіка.

Офіс Генпрокурора просить фіксувати та надсилати докази воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, вчора ворог обстріляв Руську Лозову на Харківщині фосфорними бомбами. Відповідні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією.

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