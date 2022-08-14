У Херсоні окупанти знову провели обшуки

Загарбники шукають учасників руху опору, партизан і тих, хто допомагає ЗСУ інформаційно.

У Херсоні загарбники знову провели обшуки та затримання. Це форма залякування місцевих жителів, щоб примусити їх до співпраці.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Укрінформ.

«Вночі вони (загарбники – ред.) знову проводили свої рейди, знову були обшуки… Фактично щодня, кожну ніч така інформація з’являється, що вони за кимось приходили», - сказав Соболевський.

За його словами, у Херсоні багато російських загарбників – це і співробітники ФСБ, росгвардії, і вони нервують на тлі того, що ЗСУ контролюють логістичні шляхи. Тому ворог тероризує мирне населення, проводячи нічні обшуки та затримання.

Соболевський зауважив, що загарбники шукають учасників руху опору, партизан і тих, хто допомагає ЗСУ інформаційно. Крім того, інтерес для них становлять учителі, керівники навчальних закладів, лікарі - люди, які відмовляються від співпраці з ворогом. Це є формою залякування, зауважив перший заступник голови облради.

«Вони чудово розуміють, що всі потім будуть знати, що по цю людину приїжджали, що її забрали, що вона провела в камері певний час. І таким чином вони намагаються примусити до співпраці людей там, де їм вкрай необхідно», - заявив він.

Нагадаємо, що українські військові вивели з ладу Антонівський автомобільний міст у Херсоні.

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