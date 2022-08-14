Медицини в окупованому Маріуполі немає, - Андрющенко

Далеко не усі жителі міста мають доступ до предметів першої необхідності – води та їжі.

Гуманітарна ситуація в окупованому Маріуполі залишається катастрофічною.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє 24 канал.

За словами Андрющенка, ситуація з питною водою залишається критичною.

"Доступ до водопостачання, яке потрохи відновлюється, мають лише 50% людей, що залишилися у місті. Частково проблема на Лівому березі, Кальміуському районі та Приморському районі", – сказав він.

Однак найбільше страждає приватний сектор. Ним окупанти не опікуються від слова зовсім.

"Почалися проблеми з поточним водопостачанням. Воду беруть з резервного водосховища у Криму. За нашими оцінками та оцінками водоканалу, там води максимум на пів року. Вже декілька місяців вони його використовують. Зараз спека, недостатність дощів, проблема буде наростати", – відзначив Андрющенко.

Він наголосив, що окупанти намагаються заспокоїти людей. Та усе, що вони говорять, відверта брехня.

Як розповів радник очільника міста, сьогодні там працюють деякі ринки та магазини. Вони відкрилися під окупаційним контролем, тож ціни там захмарні. Переважній більшості людей товари звідти просто недоступні.

"Навіть тих грошей, які окупанти час від часу сплачують людям, недостатньо для існування", – сказав Андрющенко.

Впродовж багатьох місяців у Маріуполі надзвичайно складна ситуація з медициною. Іншими словами – її у місті просто немає. Немає необхідних ліків та потрібної їх кількості.

"Проблема з хронічно хворими, зокрема інсулінозалежними, дуже болюча. Ця проблема не вирішується з самого початку окупації. Наші люди стараються контрабандою передавати туди. Але обсяги ліків, які можна доставити, не дуже великі, це аж ніяк не вирішує проблему. І на місці вона не вирішується"", – заявив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі працівники міського водоканалу не вийшли на роботу. Люди протестують проти заборгованості із зарплати.