В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС
В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків

Вони випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101.

Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Фото: rostec.ru

Російські пілоти намагаються приховати свої злочини, які вчинили в Україні. Розвідка опублікувала особисті дані командирів, причетних до ракетних ударів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначає, що екіпажі російських літаків вже розуміють, що керівництво перекине відповідальність за воєнні злочини на них. Тому льотчики збирають підтвердження про отримані накази.

Також військові Повітряно-космічних сил Росії нищать документи, які б доводили їх причетність до вбивства мирних українців. 

Воєнна розвідка України встановила російських командирів авіаційних підрозділів, які віддавали злочинні накази. Їх підлеглі випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101 з літаків Ту-22М3 та Ту-160.

Серед них:

  • 22 важка бомбардувальна авіаційна дивізія (Енгельс, Саратовська область) – командир гвардії полковник Варпахович Микола;
  • 121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс, Саратовська область )– командир гвардії полковник Скітський Олег; помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 - капітан Соколов Сергій Сергійович; помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;
  • 52 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Шайковка, Калузька область) – заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

Нагадаємо, що підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" за суботу і неділю знищили два ворожі вертольоти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також