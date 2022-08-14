Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків

Вони випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101.

Російські пілоти намагаються приховати свої злочини, які вчинили в Україні. Розвідка опублікувала особисті дані командирів, причетних до ракетних ударів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначає, що екіпажі російських літаків вже розуміють, що керівництво перекине відповідальність за воєнні злочини на них. Тому льотчики збирають підтвердження про отримані накази.

Також військові Повітряно-космічних сил Росії нищать документи, які б доводили їх причетність до вбивства мирних українців.

Воєнна розвідка України встановила російських командирів авіаційних підрозділів, які віддавали злочинні накази. Їх підлеглі випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101 з літаків Ту-22М3 та Ту-160.

Серед них:

22 важка бомбардувальна авіаційна дивізія (Енгельс, Саратовська область) – командир гвардії полковник Варпахович Микола;

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс, Саратовська область )– командир гвардії полковник Скітський Олег; помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 - капітан Соколов Сергій Сергійович; помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;

52 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Шайковка, Калузька область) – заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

Нагадаємо, що підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" за суботу і неділю знищили два ворожі вертольоти.