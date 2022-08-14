За ніч також знищено 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку.

Українські військові вивели з ладу Антонівський автомобільний міст у Херсоні.

Про це у Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний", - сказав він.

Назаров додав, що зусиллями ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ за ніч знищено 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту. Решта втрат ворога дорозвідується.

Нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою.

А за даними британської розвідки, з огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра на Херсонщині.