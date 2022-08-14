Журналісти виявили найманців з підрозділу "Ахмат", які командують садистом, що катував та стратив українського полоненого

Російським воєнним злочинцем Очуром-Суге Монгушем, який відрізав геніталії і стратив українського полоненого, командують двоє російських найманців з підрозділу "Ахмат" - Дмітрій Кобрєєв і Міхаіл Чілінгарян.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Журналісти Слідства.Інфо, які проаналізували десятки відеозаписів та сотні фотографій, де фігурують найманці з цього підрозділу та садист безпосередньо, виявили, що командує цим підрозділом росіянин Дмітрій Кобрєєв з псевдонімом "Кобра".

"Рамзан Кадиров представляє Кобрєєва як тимчасово виконуючого командира полку "Ахмат". Він також зʼявляється на різних пропагандистських відео і представляється як керівник спецпідрозділу. Ідентифікувати справжню особу "Кобри" нам вдалося за допомогою програм з розпізнавання облич, пошуку у російських соцмережах та архівних веб-сторінках", - йдеться у повідомленні ресурсу.

Розслідувачі визначили, що Кобрєєв ідентифікує себе "кадирівцем". Він викрикує на відеозаписах "Ахмат - сіла!" та інші характерні лозунги. При цьому, не має жодного стосунку до чеченського народу, оскільки є звичайним військовим найманцем, який брав участь у різних військових конфліктах на боці окупаційної армії Росії. У своїх старих інтервʼю Кобрєєв розповідав, що воював на боці Росії під час війни в Грузії.

Встановлено, що навесні 2014 року, Кобрєєв у складі "казачества" приїхав до Криму, де допомагав окупаційній армії РФ анексувати український півострів. За кілька місяців, він долучився до терористичного угруповання "Новоросія", де разом з іншими бойовиками вчиняв злочини і воював проти української армії.

В окупованому Донецьку Дмітрій Кобрєєв одружився з українкою Юлією Поддуєвою, яка змінила своє прізвище на Кобрєєва. Журналісти виявили архівні оголошення на сайті OLX, де подружжя продавало різні речі з окупованого Донецька, а також шукало водіїв із окупованих територій Донбасу для роботи таксистами в Москві.

Безпосереднім командиром тувинця-садиста Очур-Суге Монгуша, ймовірно, є росіянин Міхаіл Чілінгарян. У сюжетах російської пропаганди він вказаний як "заступник командира підрозділу Ахмат". За спостереженнями журналістів, Чілінгарян та садист Монгуш регулярно зʼявляються на відео разом.

"У своїх соцмережах Чілінгарян вказує, що навчався у Пензенському артилерійському інженерному інституті", - повідомляє Слідство.Інфо.

Крім того, аналітики української компанії "Мольфар" знайшли документи з російських баз даних, згідно з якими Чілінгарян тривалий час працював у Росгвардії Ростовської області, що корелюється зі знайденими розслідувачами відео, на яких чітко видно його шеврон, який ідентичний саме шеврону Росгвардії.

Нагадаємо, наприкінці липня російські пропагандистські ресурси поширили відео, де російські окупанти закатували до смерті полоненого військового у формі Збройних сил України. Зокрема, садист у характерному "ковбойському" капелюсі відрізав полоненому геніталії канцелярським ножем. Після цього чоловіка стратили і його тіло привʼязали до автомобіля.

Журналісти-розслідувачі Bellingcat та The Insider встановили, що садистом в капелюсі був тувинський найманець Очур-Суге Монгуш, який входить до підрозділу "Ахмат", що контролюється Рамзаном Кадировим. Сам воєнний злочин відбувся в районі окупованого Сєвєродонецька.