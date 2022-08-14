ЄС та інші країни закликали РФ негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС та всієї України

На думку підписантів, Росія має понести повне покарання за свої протиправні дії в Україні.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Євросоюз та інші країни наголосили, що розміщення російських військових та озброєння на ядерному об’єкті "є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати".

Про це йдеться у спільній заяві щодо ситуації на ЗАЕС від 12 серпня, опублікованій у неділю на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Звернення оприлюднене від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України і законний оперативний персонал міг виконувати свої обов'язки без зовнішнього втручання, погроз та неприйнятно важких умов праці", - говориться у заяві.

На думку підписантів, це дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію відповідно до зобов’язань України щодо гарантій вчасно та у безпечних умовах.

Також учасники звернення висловили свою підтримку роботі МАГАТЕ та його гендиректора, спрямованій на надання допомоги Україні у сферах ядерної безпеки та впровадження гарантій у ході війни Росії проти України, "поважаючи при цьому повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою".

"Ми рішуче засуджуємо використання Росією дезінформації в її спробах виправдати свої незаконні дії в Україні. Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повне покарання за свої протиправні дії в Україні", - зазначається у документі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС працює з ризиком порушення радіаційної безпеки. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

За словами одного з інженерів ЗАЕС, знищення зв'язку станції з енергосистемою України може "призвести до Фукусіми".