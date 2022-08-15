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Росія повертає маріупольців із Пскова додому, багатьом немає де жити

60 маріупольців відправили до Ростова-на-Дону, звідки їх відвезуть у Маріуполь.

Росія повертає маріупольців із Пскова додому, багатьом немає де жити
Маріуполь
Фото: Скріншот відео

Жителів Маріуполя, які були евакуйовані до російського Пскова, повертають додому.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. У суботу 60 маріупольців “добровільно” завантажили у два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону. Де їх зустрінуть органи “ДНР” та відвезуть додому”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість з депортованих немає вцілілого житла у Маріуполі і змушена буде жити на вулиці або вламуватись у квартири інших маріупольців в евакуації.

“Чудовий реальний приклад “турботи” Росії. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда”, – сказав Андрющенко. 

Нагадаємо, гуманітарна ситуація в окупованому Маріуполі залишається катастрофічною

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