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У Рівному встановлюють ще 138 камер відеоспостереження

Наприкінці грудня у місті вже було 66 камер.

У Рівному встановлюють ще 138 камер відеоспостереження
Фото: facebook.com/oscesmm

Невдовзі запрацюють ще 138 камер спостереження в Рівному.

Про це повідомив у своєму Facebook міський голова Рівного Олександр Третяк.

За його словами, це вже друга черга монтажу техніки єдиної системи "Безпечне місто". Під час першої наприкінці грудня встановили 66 камер.

"Навіть у мирний час безпека наших жителів була на першому плані, тепер же, коли вже фактично пів року наша країна відстоює свою незалежність це питання набуло найвищого пріоритету. Тож попри воєнний стан продовжуємо реалізовувати програму зі встановлення камер", - зазначив Третяк.

Він додав, що вже встановлено додаткових 40 камер, проводяться пусконалагоджувальні роботи. 

"Інші камери – на різних стадіях монтажу. Це як оглядові камери, так і з функціоналом розпізнавання державних номерних знаків. Інформація з камер відеоспостереження використовується працівниками правоохоронних органів та ЗСУ, особливо під час війни (робота груп ДРГ, корегувальників, мінування та інше), для попередження загрози нашій національній безпеці та оборони України з боку агресора", - розповів очільник Рівного.

Завдяки камерам є можливість моніторити ситуацію на дорогах громади, оперативно реагувати на аварії, розкривати злочини, пов'язаних із використанням транспортних засобів тощо.

Нагадаємо, в лютому в КМДА повідомили, що в Києві на 100% облаштували камерами виїзди та в'їзди до міста.

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