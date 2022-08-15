Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
ГоловнаСуспільствоПодії

На залізничному вокзалі Харкові від завтра посилюють заходи безпеки

Пасажирів просять прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправлення потяга, щоб встигнути пройти огляд. 

На залізничному вокзалі Харкові від завтра посилюють заходи безпеки
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

"Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 2 рентгенотелевізійні інтроскопи, ручні металодетектори", - розповіли в УЗ.

Тепер потрапити на залізничний вокзал можна буде тільки через центральний вхід. Поїзди відправлятимуться з першої платформи.

В Укрзалізниці закликали пасажирів врахувати посилення заходів безпеки і прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправлення поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. 

Нагадаємо, у червні встановили систему ретельного огляду пасажирів та багажу на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також