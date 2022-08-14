Сьогодні російські військові знову обстріляли Енергодар, - Енергоатом

Є загиблий та поранені.

14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше шість пострілів по м. Енергодар.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому в Telegram.

"Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

За повідомленням структури, ще двоє містян отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що в Енергодарі окупанти з парку вели стрільбу у бік Запорізької АЕС. Час між вильотом та прильотом складав 3-5 секунд.