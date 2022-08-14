Суд скасував усі тарифи на паркування в Києві

Оскаржуване розпорядження не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення столичного Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування рішення КМДА про платне паркування в місті.

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Після розгляду апеляційної скарги КМДА Шостий апеляційний адмінсуд залишив без змін рішення ОАСК.

"В ході розгляду справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини та оцінивши докази, Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов до висновку, що оскаржуване розпорядження не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 258, як правовим актам вищої юридичної сили", - йдеться у повідомленні.

Рішення апеляційного суду набрало чинності ще 1 серпня цього року, проте повідомили про це тільки зараз.

"Після розгляду апеляційної скарги ШААС залишив без змін рішення ОАСК. Відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, рішення набрало законної сили 1 серпня 2022 року", - повідомили в пресслужбі суду.

Нагадаємо, 8 серпня в КМДА повідомили про тимчасове скасування оплати за паркування в столиці.

Раніше, 25 червня 2021 року, КМДА встановила нові тарифи на користування муніципальними паркувальними майданчиками, що обслуговуються "Київтранспарксервісом". Тоді Київ поділили на кілька паркувальних зон із різними тарифами на паркування - чим ближче до центру, тим дорожче.

В серпні того ж року мешканці столиці звернулися до Окружного адміністративного суду Києва із позовом, в якому вимагали скасувати рішення КМДА про встановлення нових тарифів на паркування. Суд розглянув справу і дійшов до висновку, що розпорядження не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого відповідною постановою Кабміну.

22 лютого Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов, проте КМДА подала апеляцію.