Повідомлено про підозру у колабораціонізмі колишньому меру Куп’янська на Харківщині, - Офіс Генпрокурора

Куп’янськ на Харківщині має вже двох мерів-колаборантів.

Колишньому голові Куп’янська на Харківщині Володимиру Демченко повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, підозрюваний, який був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік, добровільно перейшов на бік окупантів. Він погодився на пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.

Заочно про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) Демченку повідомлено за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, це вже другий очільник Куп’янська, який пішов на співпрацю з окупантами. 28 лютого було затримано чинного на тоді мера, який разом з керівниками місцевих силових відомств здав місто окупантам.