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ЦПД інформує про основні теми, які просували російські ЗМІ цього тижня

Шантаж на ЗАЕС окупанти використовують, щоб виграти час на підготовку до псевдореферендумів.

ЦПД інформує про основні теми, які просували російські ЗМІ цього тижня
Фото: Media Confidential

Серед основних наративів, які просували російські ЗМІ цього тижня були: "український ядерний шантаж", "військові злочини ЗСУ" та проведення референдумів із приєднання до РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

 

"Щоб переломити ситуацію на свою користь, кремлівський режим вдається до шантажу всього цивілізованого світу вибухом на ЗАЕС. Але винними у цій гіпотетичній катастрофі російська пропаганда вже назвала ЗСУ та уряди всіх Західних країн, що не підуть на поступки РФ", - йдеться у повідомлені.

Крім того, РФ посилила просування меседжів про військові злочини ЗСУ, які нібито здійснюються з використанням наданої союзниками зброї. Метою таких дій ворога є зупинка контрнаступу України та примус нашої держави до переговорів.

Також російська пропаганда запустила медіакампанію на ТОТ для збільшення кількості людей, які підтримуватимуть "русский мир" та проголосують за приєднання до РФ.

"Шантаж на ЗАЕС окупанти використовують, щоб виграти час на підготовку до проведення псевдореферендумів", - резюмують повідомлення у ЦПД.

Нагадаємо, цього тижня через іноземних медіаторів роспропаганда заявляла про марність підтримки України США.

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