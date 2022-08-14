"Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у другій половині серпня відбудуться важливі переговори та зустрічі.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємося до дуже активних тижнів другої половини серпня – переговори, зустрічі, Кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот, міжнародно-правова активність – з нашої ініціативи", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що цього тижня він продовжить розширювати наші звʼязки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра також відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві.

"Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, видання Bloomberg зазначало, що вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки назад протягом першого повного кварталу після нападу, поставивши її на шлях одного з найтриваліших спадів в історії.