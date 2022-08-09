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Порошенко на Sky News: Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС

Можлива катастрофа на ЗАЕС може бути вдесятеро більшою за Чорнобильську, відзначив експрезидент.

Порошенко на Sky News: Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав Раду Безпеки ООН негайно розмістити миротворців на території Запорізької АЕС. Порошенко наголосив, що потенційна катастрофа на ЗАЕС за своїми наслідками може бути вдесятеро більшою, ніж аварія на ЧАЕС.

«Слід чітко розуміти, що це Росія вторглася в Україну. Слід розуміти і те, що катастрофа на Запорізькій атомній електростанції була б вдесятеро потужнішою за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Однозначно, від наслідків цього постраждала б і вся Європа, і весь світ», – зауважив Порошенко. 

Він зазначив, що Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України і 50% атомної енергії. 

«Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанцїї. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа», – застерігає експрезидент. 

«Думаю, що весь світ має голосно про це говорити. Адже ця ситуація – це загроза глобальній безпеці. Якщо Росія не погодиться на абсолютно незалежних від України міжнародних миротворців, які зможуть гарантувати безпеку світу – а саме для того і було створено Раду Безпеки ООН, – нам слід запровадити і нове ембарго, і нові санкції. Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу», – резюмує Петро Порошенко.

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