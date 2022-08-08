​Стефанчук: “Путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи”

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі

Своїми заявами про готовність знищити найбільшу у Європі атомну електростанцію Росія вдається до ядерного тероризму, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

“Заяви окупантів про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати, перед цим обстріли, говорять лише про те, що путінські війська геть сказилися та ставлять світ перед загрозою ядерної катастрофи”, – написав він у відповідь на заяви командувача російського окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валєрія Васильєва.

Спікер парламенту нагадав, що Запорізька АЕС – шоста у світі атомна станція, і вона належить Україні, а Росія її окупувала та змушує співробітників працювати під дулами автоматів.

“Але зараз на шальках терезів не лише ядерна безпека України. Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів. І відповідно реагувати”, – наголосив голова ВР.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.