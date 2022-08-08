“Зелені коридори” у Чорному морі працюють за планом, – ОК "Південь"

“Зернові коридори” у Чорному морі працюють за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Однак українські сили не виключають провокацій ворога у будь-який момент.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Функціонування так званих зернових коридорів здійснюється за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Поки не зафіксовано проблем чи провокацій”, – заявила вона.

Екіпажі суден проходять опитування, що підтверджують контрольовану ситуацію.

“Поки що все функціонує. Але ми готові до того, що ворог може зробити будь-які провокації. Сигнали повітряної тривоги досить часто лунають в нашому регіоні. Тому є певні побоювання трейдерів та перевізників. Однак зараз все працює”, – наголосила вона.

Нагадаємо, у ході реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло і прямує до Італії перше з 24 лютого судно з українським продовольством - балкер SACURA.

Не враховуючи відправленого сьогодні судна в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли вісім суден з українською агропродукцією.