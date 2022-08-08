На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

“Зелені коридори” у Чорному морі працюють за планом, – ОК "Південь"

Проблем поки не зафіксовано.

“Зелені коридори” у Чорному морі працюють за планом, – ОК "Південь"
Судно з українським продовольством
Фото: Міністерство інфраструктури

“Зернові коридори” у Чорному морі працюють за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Однак українські сили не виключають провокацій ворога у будь-який момент.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Функціонування так званих зернових коридорів здійснюється за планом та під контролем Стамбульського координаційного центру. Поки не зафіксовано проблем чи провокацій”, – заявила вона.

Екіпажі суден проходять опитування, що підтверджують контрольовану ситуацію.

“Поки що все функціонує. Але ми готові до того, що ворог може зробити будь-які провокації. Сигнали повітряної тривоги досить часто лунають в нашому регіоні. Тому є певні побоювання трейдерів та перевізників. Однак зараз все працює”, – наголосила вона.

 

Нагадаємо, у ході реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло і прямує до Італії перше з 24 лютого судно з українським продовольством - балкер SACURA.

Не враховуючи відправленого сьогодні судна в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли вісім суден з українською агропродукцією.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також