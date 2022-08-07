Головне за день. Неділя, 7 серпня

Недільним вечором по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Вінниці було чутно звуки вибухів, подібні повідомлення надходили і з інших регіонів.

За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому на Кіровоградщині.

Кореспонденти Громадського повідомили про звуки вибухів в Умані на Черкащині, які було чутно ще до оголошення повітряної тривоги.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook також повідомив про схожий на вибух звук. Інформація уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загарбники намагалися наступати, їх відкинуто. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

За даними Генштабу, станом 18:00 7 серпня противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 7 серпня – у нашій новині.

Президент Володимир Зеленський у розмові з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС та вимагав за це санкцій на атомну галузь окупантів.

"Поговорив з Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом", - повідомив Зеленський у Twitter.

Також співрозмовники скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів.

Терористичний акт в Оленівці був спеціальною операцією російських окупантів проти постачання українській армії західного високоточного ракетного озброєння.

Про це представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – сказав Юсов.

Російська армія кожного дня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії.

“Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк”, - розповів голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що повністю або частково зруйнувано понад 7 тис. об’єктів у місті та області, 2,8 тис. багатоповерхівок, майже 1,8 тис. житлових будинків, понад 500 закладів освіти та 150 лікарень.

Балкер FULMAR S зайшов до порту "Чорноморськ" в Одеській області та готовий для завантаження.

"Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномасштабного російського вторгнення. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", - йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Суховантаж під прапором Барбадосу вийшов із турецького порту Бандірма, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту Пендік, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ".

Amnesty International перепросила через свій звіт, однак не відмовилася від скандальних висновків.

Попри вибачення Amnesty знову заявила, що виявила ЗСУ поряд із цивільними будинками.

"Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International оприлюднила звіт, де вказала на начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах, які потім обстрілюють росіяни. В українському офісі Amnesty заявили, що їх не долучили до підготовки скандального звіту. Згодом голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила, що звільняється через інцидент.

Конфлікт навряд чи можна вважати вичерпаним, швидше за все, він отримає продовження.

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