На камери росіяни з лінійкою фіксують пошкодження на Антонівському мосту, - Соболевський

"Це все частина підтримки ілюзії, що юрисдикція Росії поширюється на територію Херсонщини".

Російські окупанти після влучних обстрілів українськими військовими Антонівського мосту роблять вигляд, що продовжують "керувати" Херсонщиною.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Працівники СК РФ, яких орки пригнали на міст і які на камеру з лінійкою намагалися фіксувати пошкодження - це все частина підтримки ілюзії, що юрисдикція Росії поширюється на територію Херсонщини. Ремонтувати ж міст - це зовсім інша історія, тут потрібні інженери, будівельні розрахунки та спеціальна техніка та матеріали", - зауважив Соболевський.

Він додав, що міст отримав серйозні пошкодження, є наскрізні пробоїни перекриття. Також могли отримати деформацію несучі частини конструкції.

"Так як з цим усім у орків великі проблеми, то і відновлювальні роботи проходитимуть за "перевіреною" схемою - залатати отвори звичайними плитами та накрити це дорожнім покриттям. Зрозуміло, що допустиме навантаження за такого підходу стає фактором "ікс", - підкреслив перший заступник очільника облради.

Нагадаємо, нині начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни вже не мають можливості просуватися суходолом. Під контролем ЗСУ тримають Антонівський та Каховський мости. Хоча інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.

Раніше Соболевський повідомляв, що окупанти "латають" пошкоджений Антонівський міст аеродромними плитами.