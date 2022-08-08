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​Судитимуть жительку Луганщини, яка працює "помічницею прокурора" російських окупантів

Колаборантці загрожує 15 років позбавлення волі з неможливістю обіймати визначені посади.

​Судитимуть жительку Луганщини, яка працює "помічницею прокурора" російських окупантів
Фото: ukrainepravo.com

Жительку Станиці Луганської судитимуть за співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомили в Луганській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що наприкінці березня обвинувачена погодилася на пропозицію росіян і добровільно обійняла посаду "помічника прокурора" так званої "прокуратури Станично-Луганського району" в ОРЛО.

Фото: Луганська обласна прокуратура

У прокуратурі зазначили, що затвердили щодо зловмисниці обвинувальний акт і направили його до суду для розгляду по суті.

Колаборантці загрожує 15 років позбавлення волі з неможливістю обіймати визначені посади або займатися певною діяльністю терміном до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, днями СБУ задокументувала злочинну діяльність ще п'ятьох осіб, які допомагають російським загарбникам легалізувати окупаційну "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Раніше спецслужба викрила двох "топчиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.

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