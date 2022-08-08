Amnesty International використала для звіту свідчення в'язнів фільтраційних таборів, матеріали перевіряла ФСБ, - ЦСК

Інколи "правильне" інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію і виїхати за межі окупованих росіянами територій.

Amnesty International використала для підготовки свого скандального звіту свідчення людей, які перебували в тюрмах або фільтраційних таборах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури й інформаційної політики.

До збору свідчень залучили незалежних журналістів і волонтерів на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Більшість зібраних матеріалів отримали від українців, евакуйованих тимчасово непідконтрольні території України: регіони Донецької та Луганської областей або Криму.

Також у ЦСК зауважили, що опитування проводили на території фільтраційних таборів та тюрем серед "охочих" надати таку інформацію.

"Отже, така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів рф (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Інколи таке "правильне" інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій", - підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій.

У ЦСК додали, що зібрані журналістами і волонтерами матеріали перевіряли адміністрація тюрем/таборів, а в окремих випадках - співробітники російської ФСБ.

Нагадаємо, Amnesty International нещодавно оприлюднила звіт, у якому вказала на начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах, які потім обстрілюють росіяни.

Після бурхливої реакції української влади та суспільства очільниця українського офісу звільнилася, а Amnesty хоч і перепросила через свій звіт, однак не відмовилася від скандальних висновків.