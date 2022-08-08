Російські спецслужби планували в Україні серію замовних вбивств вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зокрема, готувалися ліквідувати міністра оборони та главу Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

Про це повідомили в СБУ.

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США. Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "лнр" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході", - розповіли в СБУ.

Зрадник, виконуючи завдання координатора з Москви, підшукував виконавця для замовних убивств.

На його "пропозицію" погодився житель Києва. За $5 тисяч погодився ліквідувати українського військового, який, на думку російських окупантів, нібитначебтоо причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

"Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога", - підкреслили в СБУ.

Щоб здійснити замах на керівників МО і ГУР "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут зі спільником мали підготувати план "ліквідації" посадовців і подати його на затвердження своїм керівникам у Росію.

В спецслужбі додали, що зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Його зафіксували на Волині - в контрольно-пропускному пункі "Доманове".

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Під час обшуку у "зв’язкового" виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

Зловмисникам повідомили про підозру в державній зраді вчинену в умовах воєнного стану, а також умисному вбивстві. Також вирішують питання про міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і проводять комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності російських координаторів.

"Ворог не може перемогти на полі бою, тож вдається до звичних для нього методів – намагається організувати замахи на військових і керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить всьому світу, що росія – це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил. Та ми чудово розуміємо, чого слід очікувати від рф, тож діємо на випередження і заздалегідь нейтралізуємо спецоперації ворога. Будемо робити це і надалі!", - зазначив в. о. голови СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявляв, що в керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.

А Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що першим та основним завданням Росії було знищити президента Володимира Зеленського - приблизно о 19:20 22 лютого українська влада отримала інформацію, що спроба ліквідації глави держави може статися найближчим часом.