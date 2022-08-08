Наразі відомо про 419 вбитих людей у Бучанській громаді, – міська рада

Станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє в Telegram Бучанська міськрада.

“Офіційна статистика на 8 серпня по Бучанській громаді наразі така – 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло). З них вбиті – 419 осіб”, – йдеться в повідомленні.

Причини смерті інших встановлюються.

Також повідомляється, що серед загиблих 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року). У 5 тіл неможливо визначити стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що вони були спалені. Понад 50 тіл ще не забрали з моргів.

Нагадаємо, міський голова Бучі закликав голову Amnesty International звільнитися через скандальний звіт.

"Місто Буча та вся наша громада дуже розраховує, що одна з найвпливовіших у світі правозахисних організацій знову повернеться на бік добра, негайно змінивши керівництво та очистившись від агентів Кремля", – заявив Федорук.