На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора окупанти обстріляли 42 населених пункти України, є убиті і поранені

“Географія російських ракет постійно змінюється”.

Учора окупанти обстріляли 42 населених пункти України, є убиті і поранені
Фото: facebook/Eugene Enin

Минулої доби російські військові обстріляли 42 населених пункти України. Найбільше обстрілів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це в ефірі національного марафону UArazom повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Він додав, що ворожі обстріли супроводжуються десятками жертв і поранень серед мирного населення України. Напружена обстановка лишається на Донеччині, Миколаївщині, Запоріжжі та низці інших регіонів нашої країни”, – повідомив Єнін.

Зокрема, у Харкові та області в результаті обстрілів з боку РФ пошкоджено ще 9 приватних житлових будинків та інших об’єктів, знищено близько 10 гектарів посівів пшениці.

Під прицілом росіян минулої доби були населені пункти Дніпропетровщини, де пошкоджено 15 будинків. Так само об’єктами обстрілів росіян минулої доби стали Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Вінниччина.

“Географія російських ракет постійно змінюється, небезпечно всюди, де б ви не знаходилися, по суті, це російська рулетка, щоправда, росіяни діють як завжди підступно, бо проти українців зарядили всю наявну в них зброю”, – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, усі ракети “Калібр” ворога з підводного ракетоносія у Чорному морі сьогодні були збиті. Ракети були випущені майже по всій території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також