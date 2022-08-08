Учора окупанти обстріляли 42 населених пункти України, є убиті і поранені

Минулої доби російські військові обстріляли 42 населених пункти України. Найбільше обстрілів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це в ефірі національного марафону UArazom повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Він додав, що ворожі обстріли супроводжуються десятками жертв і поранень серед мирного населення України. Напружена обстановка лишається на Донеччині, Миколаївщині, Запоріжжі та низці інших регіонів нашої країни”, – повідомив Єнін.

Зокрема, у Харкові та області в результаті обстрілів з боку РФ пошкоджено ще 9 приватних житлових будинків та інших об’єктів, знищено близько 10 гектарів посівів пшениці.

Під прицілом росіян минулої доби були населені пункти Дніпропетровщини, де пошкоджено 15 будинків. Так само об’єктами обстрілів росіян минулої доби стали Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Вінниччина.

“Географія російських ракет постійно змінюється, небезпечно всюди, де б ви не знаходилися, по суті, це російська рулетка, щоправда, росіяни діють як завжди підступно, бо проти українців зарядили всю наявну в них зброю”, – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, усі ракети “Калібр” ворога з підводного ракетоносія у Чорному морі сьогодні були збиті. Ракети були випущені майже по всій території України.