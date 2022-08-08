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Швейцарські волонтери за підтримки ДСНС розробили для українців застосунок MineFree/"Без мін"

Це для підвищення рівня захисту цивільних від небезпечних вибухових пристроїв, а також для можливості повідомити про виявлені боєприпаси.

Швейцарські волонтери за підтримки ДСНС розробили для українців застосунок MineFree/"Без мін"

Волонтери швейцарської благодійної організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС розробили мобільний застосунок MineFree ("Без мін").

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Додаток призначений для підвищення рівня захисту цивільних від небезпечних вибухових пристроїв. Також він дає можливість повідомити про виявлення боєприпасів та інформувати про території, які несуть потенційну загрозу для населення.

"З початку російської агресії працівники ДСНС вилучили більше ніж 176 тисяч  вибухонебезпечних предметів на території нашої держави. Однак, попри зусилля рятувальників, понад 30% території України зараз вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами та вибуховими пристроями. Щодня мешканці міст і селищ наражаються на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, уздоріжжях, лісах, полях, річках, озерах тощо. Багато людей повертаються у рідні домівки та місця, однак умови життя змінилися, і про це необхідно пам'ятати", - наголосили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС підкреслили, що розробники MineFree планують постійно його удосконалювати. Завантажити його можна з App Store та Google Play.

У застосунку для зареєстрованих користувачів розробили спеціальну електронну форму з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація одразу надходить до рятувальників, що дозволяє ДСНС оперативно реагувати на виявлені небезпечні знахідки.

MineFree дає можливість: 

  • переглянути карту, на якій позначено потенційно небезпечні території згідно з даними ДСНС;
  • отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;
  • ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
  • повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії було виявлено і знешкоджено понад 172 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Американська компанія допоможе з будівництвом навчального центру на Хмельниччині, де готуватимуть фахівців із розмінування.

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