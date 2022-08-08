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З жовтня WizzAir відновить щоденні рейси до Москви

27 лютого перевізник заявив, що припинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну.

З жовтня WizzAir відновить щоденні рейси до Москви
Фото: alexcheban.livejournal.com

Лоукост-авіакомпанія WizzAir відновить авіарейси до Москви з жовтня, повідомляє Sky News.

Літаки відправлятимуться щоденно зі столиці ОАЕ. Виконуватиме рейси спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, розташоване в Абу-Дабі.

В авіакомпанії зупинили курсування літаків до РФ із 27 лютого через вторгнення держави-агресора в Україну.

Водночас інші еміратські перевізники, включно з Emirates, продовжували обслуговувати Росію після 24 лютого.

Нагадаємо, Wizz Air вирішила надати 100 тисяч безкоштовних місць для українських біженців, які вилітали з Польщі, зі Словаччини, з Румунії й Угорщини в березні 2022 року.

А в травні перевізник передбачив 10 тисяч безоплатних квитків для українців.

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