Сітки плела команда у більше ніж тисячу людей.

Мережа латвійських магазинів DEPO за порадою Національної гвардії Латвії та за допомогою художниці Єви Адамсоні за 5 годин створила камуфляжні сітки. Їх загальна площа - 500 кв. м., вони будуть використані для маскування автомобілів, бронетехніки, причепів та гуманітарних вантажів.

Про це повідомило видання delfi.lv.

“Для створення маскувальних мереж загальною площею 500 квадратних метрів була потрібна команда з більш ніж тисячі осіб. Кілька днів вони ретельно відбирали тканини, кольори та композиції з бавовняної тканини необхідного розміру. Усього знадобилося 100 000 клаптиків захисного кольору”, - йдеться у повідомленні.

Бажаючі плели одночасно багато сіток на конструкції завдовжки 160 метрів.

Сплетені сітки передали до України.

Фото: maskesanas tiklus

Фото: maskesanas tiklus

Фото: maskesanas tiklus

Фото: maskesanas tiklus

Нагадаємо, Данія запропонувала Україні 35 одиниць важкої техніки. Зазначається, що перша техніка вже прибула в хаб у Польщі.