У Харкова та області з 24 лютого загинуло понад тисячу цивільних, - прокуратура Харківщини

Дії країни-агресора на Харківщині — це терор цивільного населення.

Російська армія кожного дня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено — вдвічі більше. Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — 5-місячний малюк”, - розповів голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що повністю або частково зруйнувано понад 7 тис. об’єктів у місті та області, 2,8 тис. багатоповерхівок, майже 1,8 тис. житлових будинків, понад 500 закладів освіти та 150 лікарень.

На сьогодні правоохоронці розслідують майже 3,5 тис. злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни.

Серед них майже три тис. - це злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 - стосовно вбивств, понад 120 - щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 - щодо зґвалтувань.

Нагадаємо, за минулу добу в Харківській області дві людини дістали поранень унаслідок ворожих мінувань і були госпіталізовані.