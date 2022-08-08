Від російських обстрілів загинула мешканка Сумщини, - Живицький

Сумщину обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і стрілецької зброї.

За день 8 серпня росіяни відкривали вогонь по восьми громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах”, - розповів Живицький.

Об 11:20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.

Всього за день було зафіксовано понад 130 прильотів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію Золочівщини Харківської області.