Від російських обстрілів загинула мешканка Сумщини, - Живицький

За день 8 серпня росіяни відкривали вогонь по восьми громадах Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах”, - розповів Живицький.
Об 11:20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.
Всього за день було зафіксовано понад 130 прильотів.
Нагадаємо, російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію Золочівщини Харківської області.