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Від російських обстрілів загинула мешканка Сумщини, - Живицький

Сумщину обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і стрілецької зброї.

Від російських обстрілів загинула мешканка Сумщини, - Живицький
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у ТГ

За день 8 серпня росіяни відкривали вогонь по восьми громадах Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах”, - розповів Живицький. 

Об 11:20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка. 

Всього за день було зафіксовано понад 130 прильотів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію Золочівщини Харківської області.

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