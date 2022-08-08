Генпрокурор і посол Великобританії обговорили посилення міжнародної підтримки у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Костін розповів про ідею розробити Стратегію розгляду випадків сексуального насильства, пов’язаних з конфліктом.

Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із послом Великобританії Меліндою Сіммонс.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Костін розповів про плани ОГП розробити Стратегію розгляду випадків сексуального насильства, пов’язаних з конфліктом.

На його думку, ухвалення такої стратегії дозволить забезпечити ефективне розслідування та судове переслідування злочинців. При цьому вдасться забезпечити підхід, орієнтований на захист жертв насилля.

Костін і Сіммонс висловилися за продовження тісної співпраці та обговорили можливість проведення декількох зустрічей із британськими колегами, щоб підвищити ефективність міжнародної підтримки у розслідуванні воєнних злочинів РФ.

Також Генпрокурор України подякував Великобританії за допомогу у війні проти російських загарбників.

"Ваша підтримка України, зокрема щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом, активна робота в рамках Atrocity Crimes Advisory Group, а також стала експертна допомога – дуже важлива. Вона допомагає прокурорам прискорити роботу з розслідування воєнних злочинів, вчинених російською армією, та проводити її Костін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ООН створить команду експертів, які допомагатимуть Україні в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України планують збільшити кількість спецгруп, які документують сексуальні злочини.