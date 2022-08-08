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З Донеччини нині евакуювали майже 350 жителів

Серед них - 69 дітей і 9 осіб з інвалідністю.

З Донеччини нині евакуювали майже 350 жителів
Фото: ДСНС

У Донецькій області триває обов'язкова евакуація населення. Нині вдалося вивезти 349 жителів.

Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, з-поміж евакуйованих - 69 дітей та 9 осіб з інвалідністю.

"До опалювального сезону в області має залишитися якнайменше людей. Евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!", - наголосив очільник Донеччини.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд (234/233 за маршрутом Покровськ (Донецька область) - Дніпро - Львів) на 7 серпня.

Днями віцепремʼєрка – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що з області вдалося евакуювати майже 2 тисячі жителів, із них – 385 дітей і 102 маломобільні особи.

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