Пентагон розповів про новий пакет безпекової допомоги Україні

Це вісімнадцятий пакет допомоги Україні від США за рік.

Сьогодні Пентагон оголосив про вміст чергового безпекового пакету допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

До цього пакету входять:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

75 000 снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

В Пентагоні нагадали, що із початку правління адміністрації Байдена США виділили Україні близько 9,8 млрд доларів на безпекову допомогу. А з 2014 року США виділили понад 11,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

“Щоб задовольнити потреби України на полі бою, що постійно змінюються, Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, налаштовані на зміну ситуації”, - підкреслили в Міноборони США.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.