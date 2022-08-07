Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина ІІІ. Уругвай – Парагвай – Венесуела – Еквадор
Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина ІІІ. Уругвай – Парагвай – Венесуела – Еквадор
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
ГоловнаСуспільствоВійна

Теракт в Оленівці був спецоперацією росіян проти постачання HIMARS Україні, - ГУР

29 липня російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці.

Теракт в Оленівці був спецоперацією росіян проти постачання HIMARS Україні, - ГУР
Фото: скрін відео

Терористичний акт в Оленівці (Донецька область) був спеціальною операцією російських окупантів проти постачання українській армії західного високоточного ракетного озброєння.

Про це представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє пресслужба відомства.

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – сказав Юсов.

Нагадаємо, 29 липня російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими. Ворог звинуватив у цьому обстрілі ЗСУ.

Полк "Азов" закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також