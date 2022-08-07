Теракт в Оленівці був спецоперацією росіян проти постачання HIMARS Україні, - ГУР

Терористичний акт в Оленівці (Донецька область) був спеціальною операцією російських окупантів проти постачання українській армії західного високоточного ракетного озброєння.

Про це представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє пресслужба відомства.

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – сказав Юсов.

Нагадаємо, 29 липня російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими. Ворог звинуватив у цьому обстрілі ЗСУ.

Полк "Азов" закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом.