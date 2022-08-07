Зі 100 тисяч населення у місті залишилось приблизно 10 відсотків.

Сєверодонецьк під російською окупацією виглядає так, що замість сучасних лікарень, шкіл та спортивних арен - технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ще в лютому, попри примхи погоди, на спортивному майданчику біля торговельного центру "Джаз" працював будівельний кран. Майже без вихідних. У 2022 році всі очікували на відкриття сучасного комплексу. А ще - затишного скверу імені Сергія Губанова. Готувались до початку зведення обласної лікарні. Допоки не прийшли русняки і не почали руйнувати затишний Сєвєродонецьк. "Визволили" його від життя. Бо зі 100 із чимось тисяч населення зараз там залишилось приблизно 10 відсотків. Хтось на окупантів чекав, багатьом просто діватися було нікуди", – написав Гайдай.

Він додав, що півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними ж місті. Але не можуть налагодити елементарне - відремонтувати світло та газ, підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону.

"Черговому очільнику окупаційної влади міста Моргунову це незрозуміло - на його "малой родине" холодна вода подається погодинно вже років 30 як. А опалюють будинки там дровами. У Сєвєродонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення? Є цистерни з технічною водою, які облаштували по місту. Та що робити взимку, коли температура сягне нуля? Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри - душові палатки. Із чергою у три місяці наперед. Щоправда, є телебачення. Не кабельне - пересувне. Лише з однією пропагандою", - відзначив Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

За словами Гайдая, в окупованому Рубіжному росіяни днями поховали 63 загиблих мирних мешканців, яких вони вбили ще чотири місяці тому.

Також на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу РФ.