На Луганщині окупанти змушують людей за їжу йти на "референдум", - Гайдай

Російські війська зруйнували міста та села в Луганській області, а тепер змушують людей без домівок іти на псевдореферендум.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

"Росіяни зруйнували наші міста та села, а тепер вимушують безхатченків за їжу йти на референдум, знищуючи в людині людину", - написав він.

Зокрема, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад.

"Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90 % з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум", - зазначив голова ОВА.

За його словам, зараз на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу РФ.

Окупаційна влада та колаборанти під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі з населенням нещодавно захоплених територій області. Вони виманюють у людей персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити.

Нагадаємо, за даними розвідки, РФ активно готується до "референдуму" на окупованих територіях.

Для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

Раніше вона діяла лише на захоплених з 2014 року територіях Донеччини, але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – "Большая Россия".