РФ активно готується до "референдуму" на окупованих територіях, - ГУР

Російська Федерація намагається приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує пресслужба відомства.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія “единая Россия”. Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того щоб підготувати і провести референдум”, – заявив представник воєнної розвідки.

За словами Скібіцького, для того щоб не допустити створення плацдарму росіян для подальших наступальних дій, наші воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про плани РФ щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України.

Раніше повідомлялось, що за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, в області підготовки до псевдореферендуму не спостерігається.