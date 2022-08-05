Тероборона Ірпеня та поліція закрили вже шостий салон ігрових автоматів

Таких результатів досягли за два місяці.

У Ірпені Київської області бійці ТрО та Нацполіції закрили черговий, вже шостий за два місяці, салон незаконних гральних автоматів.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Попереджаю усіх власників приміщень, які здають їх “одноруким бандитам” - повірте моєму слово, в результаті це вам буде невигідно”, - запевнив Маркушин.

Мер Ірпеня зазначив, що місцеві підприємці пропонують винагороду 5 тис. гривень за чітку та актуальну інформацію про місцезнаходження та час роботи діючих незаконних гральних автоматів в Ірпені.

Інформацію можна надати на номер гарячої лінії Ірпінського міського голови: 0800335191

Нагадаємо, поліція Маямі провела заходи з вилучення та викупу зброї у містян. Її передадуть поліцейським та бійцям територіальної оборони міста Ірпінь.