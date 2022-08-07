Ворог уранці ударив по Харкову, Миколаєву, Кураховому, Словʼянську, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській області були нічні обстріли Нікопольського та Криворізького районів. По Нікопольському району ворог ударив із "градів". У Марганці двоє постраждалих, одна людина у лікарні. У місті пошкоджено 48 приватних будинків, господарчі споруди, автівки, автобусна зупинка. Виведено з ладу електромережу. Кілька тисяч містян без світла. У Червоногригорівській громаді – без жертв та руйнувань. Криворізький район росіяни обстріляли з "ураганів" та ствольної артилерії. Ударили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Без постраждалих та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

Зафіксовано чотири вибухи в Харкові. Зранку дві ракети влучили в Індустріальний район, на територію заводу. Одна ракета – в Немишлянський район, є пошкодження критичної інфраструктури. Ще одна – в Новобаварський район, влучання в землю біля приміщення суду.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, допомоволодіннях, господарчих спорудах. Постраждалих, попередньо, немає.

У Луганській області ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали двох ракетних ударів. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

На Донеччині за вчора росіяни обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Соледар, с.Первомайське, Південне, Нью-Йорк, с.Новоселівку, с.Сонцівку.

Пошкоджено пішохідний міст, пʼять приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, складське приміщення, господарчу споруду.

Вночі і зранку росіяни вчинили ракетний удар по Кураховому. "Ураганом" у Слов'янську пошкоджено будинки у приватному секторі.

З п’ятої ранку велись обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки, масований артобстіл міста. За добу по області – пʼятеро вбитих, всім поранених цивільних.

Зранку у Миколаєві знову лунали вибухи. Детальна інформація уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнало смт Березнегувате. Одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.

Вночі обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією, без жертв.

У Херсонській області бойові дії тривали протягом всього дня. ЗСУ продовжують бити по складахі позиціях окупантів та місцевих колоборантів. Напружена ситуація у всіх районах області.

Головною темою на всіх пропагандистських ресурсах залишається проведення референдуму. Представники окупаційної влади активно їздять громадами Херсонщини та агітують за приєднання до РФ.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, російська армія розгортає в Білорусі додаткові сили і засоби ППО. Ворог продовжує спроби штурмів та наступів у східних областях.