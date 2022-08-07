У Запорізькій області через російські обстріли зруйновано промисловий об’єкт та знищено поля з врожаєм.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Вночі окупанти випустили по Запоріжжі декілька ракет. Внаслідок вибуху пошкоджено територію приватного акціонерного товариства з техпідтримки гірничодобувної промисловості та підземної розробки. Ракети влучили у цехи та систему трубопроводу.

Окрім цього, до поліції надійшло повідомлення про те, що російські військові продовжують знищувати врожай на полях у Василівському районі.

Поліцейські задокументували декілька фактів обстрілу полів на території Степногірської громади. Після ліквідації наслідків пожежі спеціалісти зафіксували понад 70 гектарів вигорілого посіву озимої пшениці.

Також працівники поліції зафіксували декілька фактів обстрілів домівок та прилеглої території у населених пунктах Пологівського району. Ракети влучили у земельні ділянки поблизу житлових помешкань, внаслідок чого у ґрунті утворилися об’ємні воронки. Від розірваних ракет осколками пошкоджені приватні будинки та господарчі будівлі, в них потрощені вікна та дахове покриття.За фактами збройних злочинів співробітники поліції передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.