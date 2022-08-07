Росія вдарила з С-300 по трьох районах Харкова (оновлено)

Російська армія знову вдарила по Харкову. Серія вибухів пролунала близько 4:40.
Вогонь вівся ракетами, повідоми мер міста Ігор Терехов у Телеграм.
"Обстріляни ракетами. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", – зазначив він.
За оновленими даними, обстрілів зазнали не два, а три райони міста: Немишлянський, Новобаварський і Індустріальний, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у ТГ.
"Ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300", – написав він.
В Індустріальному та Немишлянському районах є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат. У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.
Минулої ночі ворог обстріляв Слобідський район. За даними прокуратури, вогонь вівся із ракет для С-300. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.
До того, за один день, ворог обстріляв Немишлянський, Салтівський, Індустріальний, район Павлового Поля.