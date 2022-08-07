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Росія вдарила з С-300 по трьох районах Харкова (оновлено)

Обстріл вівся з ракет. 

Росія вдарила з С-300 по трьох районах Харкова (оновлено)
Ілюстративне фото Харкова після обстрілів
Фото: Олег Синєгубов у ТГ

Російська армія знову вдарила по Харкову. Серія вибухів пролунала близько 4:40.

Вогонь вівся ракетами, повідоми мер міста Ігор Терехов у Телеграм.

"Обстріляни ракетами. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", – зазначив він.

За оновленими даними, обстрілів зазнали не два, а три райони міста: Немишлянський, Новобаварський і Індустріальний, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у ТГ.

"Ракети запущені із російського Бєлгорода, імовірно – тип ЗРК С-300", – написав він.

В Індустріальному та Немишлянському районах є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат. У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.

Обстріл Харкова
Фото: Олег Синєгубов у ТГ
Обстріл Харкова

Минулої ночі ворог обстріляв Слобідський район. За даними прокуратури, вогонь вівся із ракет для С-300. Внаслідок удару окупантів частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. 

До того, за один день, ворог обстріляв Немишлянський, Салтівський, Індустріальний, район Павлового Поля. 

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